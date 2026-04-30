Riviera beach volley | Corsi gratuiti alle scuole di Laigueglia e numeri record per la Liguria

Si conclude a Laigueglia una rassegna storica del Riviera beach volley:

4 week end da quasi 40 campi, oltre 1700 atleti partecipanti e migliaia di spettatori, la prima Coppa Italia per società FIPAV, 2 Camp di allenamento e corsi gratuiti per oltre 250 alunni delle scuola primaria e secondaria di Laigueglia e Leca. Con società sportive giunte a Laigueglia da Palermo sino alla Valle d'Aosta e Veneto.

"Abbiamo riscritto la storia di questo sport introducendo una quarta competizione nazionale elaborandone insieme alla Federazione Italiana Pallavolo un regolamento meritocratico e inclusivo che premiasse parimenti livelli Gold, Silver e Bronze - spiega con grande soddisfazione il presidente Riviera beach volley Alessio Marri - la soddisfazione personale piu grande é stato fare tutto questo mentre pratico la docenza di sostegno a bimbi davvero speciali presso una scuola dell'infanzia e aver promosso uno scopo sociale dell'iniziativa tramite corsi gratuiti per alunni che ci auguriamo un giorno possano cominciare a giocare e divertirsi con il beach volley".

Giochi su sabbia e piccoli allenamenti e tornei di classe sono stati infatti realizzati con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Laigueglia mentre diverse ore di l'azione di beach volley hanno interessato anche gli alunni della scuola primaria G.B.L. Badaró di Laigueglia seguiti anche dall'allenatore e promotore Enrico Febo.

Il grande successo degli eventi, patrocinati e sostenuti dal Comune di Laigueglia, proiettano la Liguria e in particolare il borgo saraceno quale grande meta del beach volley nazionale. Le manifestazioni, che sui social anche grazie alla collaborazione di Bvt media house hanno ottenuto 2,4 milioni di visualizzazioni e la visita di 127 Mila account unici in un solo mese, hanno offerto oltre alla visibilitá un grande spettacolo e servizio (con campi libero all'accesso) a turisti e famiglie che si recavano sul litorale laiguegliese al momento sprovvisto di stabilimenti balneari a causa della sospensione temporanea delle concessioni demaniali.