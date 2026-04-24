Beach Volley femminile: Imperia ospita la tappa Platinum del campionato italiano il 1° maggio

Dopo le tappe di Milano, Beinasco, Albisola Marina e Marina di Massa, il Campionato Italiano per società 2x2 femminile di Beach Volley – categoria Platinum approda a Imperia per un appuntamento che si preannuncia di altissimo livello tecnico e agonistico. Venerdì 1° maggio, infatti, l’arenile della Spiaggia d’Oro a Porto Maurizio tornerà a essere protagonista della scena nazionale della disciplina sulla sabbia.

Un ritorno significativo per una location che ha già scritto pagine importanti nella storia del beach volley italiano. Per oltre un decennio, Imperia ha ospitato il prestigioso Top Italy Beach Volley, evento che ha visto la partecipazione di grandi nomi del panorama azzurro, tra cui olimpionici e atleti di primo piano, contribuendo a consolidare la vocazione sportiva della città. L’organizzazione della tappa imperiese è frutto della collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo, il Comitato Territoriale Ponente, la Polisportiva Corpo & Movimento–Riviera Volley Sanremo e il Comune di Imperia. Fondamentale anche il supporto istituzionale del sindaco Claudio Scajola e dell’assessore allo sport Marcella Roggero, oltre alla disponibilità dei gestori della Spiaggia d’Oro.

In palio non solo un montepremi di 2.000 euro, ma anche punti cruciali per la classifica finale del campionato, rendendo la tappa ligure decisiva per le ambizioni delle coppie in gara. Tra le protagoniste attese spiccano nomi di assoluto rilievo:

Serena Cimino e Monica Pastorino , rappresentanti del Beach Volley Training Torino, reduci da una vittoria a Milano e da un terzo posto ad Albisola;

, rappresentanti del Beach Volley Training Torino, reduci da una vittoria a Milano e da un terzo posto ad Albisola; Sara Breidenbach , atleta dell’Open Beach Milano e attualmente terza nel ranking nazionale, che dopo un avvio difficile ha conquistato il primo posto ad Albisola insieme a Sharin Rottoli;

, atleta dell’Open Beach Milano e attualmente terza nel ranking nazionale, che dopo un avvio difficile ha conquistato il primo posto ad Albisola insieme a Sharin Rottoli; Alice Gradini, quarta nel ranking italiano, punta di diamante dell’Acquamarina Sport & Life, vincitrice a Beinasco in coppia con Federica Frasca e seconda classificata ad Albissola con Ester Maestrini.

L’evento non si limiterà alla giornata inaugurale. Saranno allestiti tre campi di gara che ospiteranno un ricco programma lungo tutto il weekend:

2 maggio : prima tappa della Serie B2 regionale femminile e torneo promozionale universitario;

: prima tappa della Serie B2 regionale femminile e torneo promozionale universitario; 3 maggio: apertura del circuito ligure maschile Serie B2.

Una vera e propria festa dello sport che punta a coinvolgere non solo atlete e appassionati, ma anche il pubblico locale e i giovani. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è chiaro: “fare di Imperia un punto di riferimento stabile per il beach volley nazionale”. La speranza è che questo evento rappresenti l’inizio di un nuovo ciclo, capace di riportare la città ligure al centro del panorama sportivo italiano. Con un mix di competizione di alto livello, partecipazione e valorizzazione del territorio, il lungo weekend del beach volley imperiese promette spettacolo e grandi emozioni.