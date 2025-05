Calciomercato. Novità nei dilettanti, scattano da oggi gli accordi preliminari

Con l’avvicinarsi dell’estate, il calcio dilettantistico si prepara ad affrontare una nuova e importante novità regolamentare: l’Articolo 105 delle Norme Organizzative Interne della FIGC apre ufficialmente alla possibilità di stipulare accordi preliminari validi per la stagione sportiva 2025/2026, anche nel mondo dilettantistico. Un passo che recepisce le indicazioni della recente Riforma dello Sport, estendendo la disciplina del lavoro sportivo anche ai livelli non professionistici.

I nuovi accordi avranno natura di contratti ad efficacia differita e potranno essere sottoscritti con calciatori volontari o già a contratto nella stagione in corso (2024/2025). Tuttavia, vi è una condizione imprescindibile: tali intese non potranno coinvolgere calciatori o calciatrici tesserati per società appartenenti allo stesso campionato, fino al termine ufficiale delle competizioni in corso.

Il periodo autorizzato per la stipula e il deposito degli accordi va dal 15 maggio al 25 giugno 2025, e dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale di tesseramento FIGC. Le intese potranno riguardare:

trasferimenti tra società,

cessioni o rinnovi contrattuali,

stipula di nuovi contratti per prestazioni sportive.



Attenzione, però: gli accordi trasmessi oltre la data del 25 giugno 2025 saranno privi di efficacia e non verranno riconosciuti dalla Federazione. Non è prevista alcuna proroga del termine: eventuali problematiche tecniche o errori non correggibili entro la scadenza comporteranno il rinvio delle pratiche a partire dal 1° luglio 2025, con l’avvio della consueta finestra di tesseramento estivo.

Torna per il secondo anno la “Prelazione Nuova Stagione”, introdotta già nella precedente annata con l’obiettivo di tesserare i calciatori già nei propri organici in anticipo rispetto al termine della stagione sportiva in corso.

La funzione sarà disponibile attraverso il portale di tesseramento LND o SGS: accedendo alla sezione “Tesseramento Dilettanti” oppure “Tesseramento SGS”, sarà sufficiente selezionare l’opzione “Prelazione Nuova Stagione”, individuare il calciatore desiderato e seguire la procedura guidata per completare il tesseramento. La possibilità di prelazione è riservata ai calciatori tesserati con prestazione volontaria (LND) e a quelli appartenenti al Settore Giovanile e Scolastico (SGS), esclusivamente nel periodo compreso tra il 16 maggio 2025 e il 25 giugno 2025. Decorso tale termine, la funzione verrà disattivata e non sarà più possibile avvalersi di questa modalità.