Le porte della Prima Squadra del Genoa si sono aperte per Roberto Scaglione. Il talento andorese a Pegli per l'allenamento rossoblu

Il talento e le indubbie qualità tecniche di Roberto Scaglione sono ben noti alle latitudini ponentine.

Fin dai primi passi all'interno di un rettangolo verde si era capito come il giocatore andorese, classe 2010, avesse in sé qualcosa di diverso rispetto ai propri coetanei.

Una stoffa cucita con attenzione e dedizione, grazie anche all’apporto di papà Manuel, pronta a confermarsi all'interno del Settore Giovanile del Genoa (dopo l’intuizione di Michele Sbravati), ma anche con i colori delle Nazionali Giovanili.

Un sentiero tracciato, all’interno del quale un ulteriore passo in avanti è stato compiuto nelle scorse ore: Roberto è stato infatti convocato da mister Patrick Vieira per partecipare all’allenamento della Prima Squadra rossoblù.

L’allenatore francese non ha mai avuto ritrosie nel lanciare ragazzi giovanissimi in campo, a patto che avessero in sé le giuste qualità tecniche e morali come avvenuto, ad esempio, per Venturino, Masini, Anahor, Ekhator e Otoa.

Il sogno resta l’esordio allo stadio Ferraris con la Gradinata Nord alle spalle: un traguardo da ieri sicuramente meno lontano.