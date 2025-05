Pallanuoto. La Rari Nantes Savona conquista il terzo posto in Serie A1: battuta Trieste anche in Gara 2

Missione compiuta per la Rari Nantes Savona che, nella trasferta contro la Pallanuoto Trieste, chiude la serie e si assicura con autorità il terzo posto nel campionato di Serie A1. Dopo la vittoria in Gara 1, i ragazzi di Alberto Angelini si sono ripetuti anche in Gara 2, imponendosi con un netto 11-7.

Un successo che certifica la qualità del percorso stagionale della formazione savonese, capace di mantenere alta la concentrazione fino alla fine di un'annata intensa e ricca di impegni. Il terzo posto garantisce ai ragazzi di Angelini l’accesso diretto alla fase a gironi della LEN Euro Cup, evitando così gli insidiosi turni preliminari.

Questo il tabellino della partita.





PALLANUOTO TRIESTE – BPER R.N. SAVONA 7 – 11

Parziali (0 – 2) (3 – 3) (2 – 4) (2 – 2)



TABELLINO

Formazioni

PALLANUOTO TRIESTE: Lazovic, Podgornik 1, Petronio, Liprandi, Marziali

1, Sedlmayer 1, Manzi, Mezzarobba, Razzi, Pavic, Kujacic 2, Mladossich

2, Oliva, Casavola.

Allenatore Maurizio Mirarchi.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Cora 2, Figlioli 1, Occhione,

Rizzo 1, Merkulov 1, Bruni 2, Erdelyi, Guidi 1, Vavic 1, Gullotta 1, Da

Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Daniele Bianco di Rapallo (Genova) e Antonio Guarracino di

Napoli.



Delegato Fin: Dante Saeli di Venezia.



Superiorità numeriche:

PALLANUOTO TRIESTE: 3 / 7.

BPER R.N. SAVONA: 5 / 7 + 1 rigore non realizzato.



Note:

Spettatori: 200.



Usciti per 3 falli: A 1'32” dalla fine del 3° tempo Manzi (Trieste).



Nel quarto tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con da Rold

Nel quarto tempo il Trieste ha sostituito in porta Lazovic con Oliva.

A 2'45” dalla fine del 4° tempo Rizzo (Savona) ha sbagliato un rigore

(parato da Oliva).