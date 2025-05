Pallavolo: torna in campo la Nlp Sanremo nel weekend, per la Serie D vittoria a tavolino contro il Cus Genova

Altro giro di impegni e un'importante notizia per la NLP Sanremo. Dopo la rinuncia del Cus Genova nel campionato di Serie D alla gara d'andata contro la formazione matuziana, è arrivata finalmente la decisione del giudice sportivo: partita vinta a tavolino 3-0 per le ragazze della Controcorrente che vanno quindi a migliorare ancora la loro classifica, posizionandosi al diciassettesimo posto su ventiquattro.

Nel prossimo fine settimana invece, la società NLP sarà attesa da due impegni, il primo sarà una partita fondamentale per questo finale di stagione, ovvero l'andata dei play off del campionato di Seconda Divisione. Impegno in trasferta, domani alle 18, per la PizzaExpress NLP che sarà ospite della Pallavolo Carcare. Domenica, invece ad Albenga, si svolgerà un'altra tappa del tour 'Scipione', torneo di minivolley che darà la possibilità anche i più piccoli di partecipare ad una giornata all'insegna del divertimento, della spensieratezza e della sportività.