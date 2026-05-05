Volley | Anche Savona vola in Serie B maschile: buona la prima stagione per il sestetto della Pallavolo Liguria

Si chiude con un turno di anticipo e con la gioia di chi è riuscito a centrare al primo colpo l’obbiettivo, la stagione trionfale della Pallavolo Liguria che sabato scorso, nella penultima giornata del campionato di Serie C maschile giocata alle Trincee di Savona, si è aggiudicata al suo primo anno di vita la promozione in Serie B maschile, grazie alla vittoria interna per 3-0 contro il Mulattieri Val di Magra.

Un successo che ha reso aritmetico il primo posto per la formazione nata dalla collaborazione tra Vbc Savona e Cus Genova, progetto pensato per riportare il movimento ligure nei campionati nazionali. Obiettivo centrato subito, al primo anno di attività.

La partita contro i spezzini si è chiusa con i parziali 25-23, 25-20, 25-14, confermando ancora una volta la superiorità della squadra allenata da Luciano Mondelli e Paolo Pampuro.

Il cammino in campionato è stato praticamente perfetto: finora, su 21 partite, il Liguria Volley ha raccolto ben 20 vittorie e una sola sconfitta, quella nello scontro diretto con la seconda forza del torneo, il Sabazia EcoSavona, distaccata in classifica ora di otto punti.

Una superiorità della capolista che comunque, numeri alla mano, è stata netta per tutta la stagione. Solo quattro sono stati i set persi complessivamente e 60 quelli vinti, con ben 19 delle 20 vittorie arrivate per 3-0. L’unica eccezione, oltre allo stop contro Sabazia, una gara vinta 3-1. Anche il bilancio punti conferma il dominio: 1607 punti realizzati e 1206 subiti, con un rendimento costante sia in attacco che in fase difensiva.

E ora, il prossimo anno, ci sarà nuovamente un derby: quello con Albisola.