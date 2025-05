Liguria 2025: domenica alla Festa dello Sport la prima tappa del “Calcio Integrato”

ppuntamento “speciale” alla Festa dello Sport che illuminerà il Porto Antico di Genova in questo fine settimana. Domenica 25 maggio sarà una giornata memorabile per il Calcio Integrato grazie al progetto promosso da Bic Genova e SportAbility sotto l’egida della Figc Sgs Liguria nell'ambito di Liguria 2025, Regione Europea dello Sport.

Da Genova a Savona, per arrivare poi a Imperia e La Spezia. Saranno quattro le tappe di “calcio per tutte le abilità” nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Un progetto che creerà importanti momenti di inclusione grazie alla partecipazione di ragazzi di tutte le abilità che potranno condividere gioco, esperienze, sorrisi e abbracci con l’importante coinvolgimento delle scuole e la preziosa partnership di Orientamenti, il progetto promosso dalla Regione Liguria e rivolto a studenti, giovani, docenti e famiglie.

“Il progetto di calcio integrato, che toccherà tutte le province del territorio, è una delle principali novità che la nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport porta con sé”, commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. “L’iniziativa rappresenta uno dei simboli più autentici dei valori che vogliamo promuovere: inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport. Il calcio è un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e unire ragazzi e ragazze di ogni abilità. Ringrazio tutte le realtà coinvolte che rendono possibile questo percorso straordinario: la Festa dello Sport è l’occasione perfetta per celebrare lo sport come strumento educativo e sociale, e siamo felici che Genova e la Liguria possano essere un punto di riferimento per l’intero Paese in questo ambito”.

Oltre alle 4 tappe nei quattro capoluoghi di provincia, sarà organizzato un forum per approfondire i temi dello sport e dell’inclusione. “Il calcio integrato è un'opportunità unica per far vivere ai giovani atleti un'esperienza che va oltre la semplice competizione, favorendo l'integrazione e la collaborazione tra ragazzi di diverse realtà”, spiega Giulio Attardi, coordinatore del progetto. “Questi quattro eventi non sono solo un’occasione di visibilità per le società sportive del territorio, ma anche un’opportunità per comprendere l'importanza del messaggio di inclusività che promuoviamo attraverso il calcio integrato”.

Sul campo di calcio allestito dalla Lnd Liguria alla Festa dello Sport, domenica mattina scenderanno in campo numerose società sportive genovesi tra cui Athletic Club, Baiardo, Genoa, Lavagnese, Pontedecimo, Sampdoria, Città Giardino, Golfo Paradiso, Bic Genova e Insuperabili. Un'esperienza che va ben oltre il semplice sport, promuovendo educazione, inclusione e solidarietà. Una festa nella festa con gli atleti che parteciperanno a partite emozionanti e saranno premiati per i loro successi, celebrando il valore dell'inclusione attraverso lo sport.

Durante le tre giornate al Porto Antico di Genova, il calcio e l’inclusione saranno protagonisti anche il venerdì mattina (ore 9-13) con l’Olimpiade delle Scuole e il sabatomattina (ore 10-13) con gli Insuperabili. Il campo da calcio ospiterà anche diverse associazioni calcistiche di Genova che promuoveranno le loro attività. Dal Cdm Futsal (venerdì pomeriggio) a Sampdoria e Molassana Femminile (sabato pomeriggio) fino alle scuole calcio Club Erg, BIC Genova, San Giovanni Battista, Genoa Calcio Femminile e Sampierdarenese Femminile che animeranno la domenica pomeriggio. Un'opportunità unica per vivere il calcio come strumento di inclusione e comunità.