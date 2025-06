Dario Biato Real Estate: 30 anni di passione nel mercato immobiliare tra innovazione, servizi integrati e visione internazionale

Un viaggio lungo trent’anni, iniziato con una visione chiara e portato avanti con determinazione e passione. Dario Biato Real Estate celebra quest’anno un traguardo importante: tre decenni di attività nel settore immobiliare. Nata nei primi anni ’90, l’agenzia ha saputo evolversi con il mercato, fino a diventare un punto di riferimento per la compravendita immobiliare, con sedi operative a Genova, Savona, Imperia, Alessandria e Verona e anche all’estero, grazie all’apertura di una filiale a Durazzo, in Albania.

Abbiamo incontrato il fondatore, Dario Biato, per ripercorrere la storia dell’agenzia e per approfondire la filosofia di un business che punta tutto su qualità, affidabilità e visione globale.

"Trent’anni di attività? Un viaggio bellissimo fatto di passione, scelte e persone"

«È stato un viaggio bellissimo – racconta Biato – pieno di momenti indimenticabili, tra difficoltà, cambi di rotta, strategie e anche aneddoti simpatici. Così simpatici che due anni fa ho deciso di raccoglierli in un libro: “Agente immobiliare. La mia passione vincente”. Il titolo racconta già tutto: è la passione ad aver guidato ogni passo, fin dall’inizio. Passione per il lavoro, ma soprattutto per le persone. Ogni compravendita è un progetto di vita unico, ed è un privilegio poterlo condividere con i nostri clienti».

Un’eredità fatta di oltre 3.000 clienti seguiti in questi trent’anni, con una filosofia che mette al centro il lato umano del mercato immobiliare.

Tra i tratti distintivi di Dario Biato Real Estate c’è l’approccio integrato, pionieristico già negli anni ’90: «Ho sempre creduto che la compravendita debba essere un percorso garantito, sereno, accompagnato passo dopo passo – spiega Biato –. Per questo nei nostri uffici, o tramite collaborazioni consolidate, il cliente trova tutto ciò che serve: consulenza legale, fiscale, notarile, home staging, architetti, geometri, consulenti del credito».

Un ecosistema di professionisti che consente di mettere sul mercato immobili “garantiti”, solo dopo accurate verifiche tecniche e documentali, per dare massima sicurezza sia a chi vende sia a chi compra.

Una vocazione internazionale: Italia, Europa e... Albania

Oltre al radicamento sul territorio, Biato RE ha sempre avuto uno sguardo rivolto all’estero. «L’internazionalità è sempre stata nel DNA dell’agenzia, anche per via delle mie esperienze personali. Riceviamo continuamente richieste da clienti stranieri, in particolare per la Liguria, ed è fondamentale saper posizionare le proprietà in un mercato globale».

Questa visione ha portato alla creazione di sinergie con agenzie internazionali e alla possibilità, per gli investitori italiani, di acquistare immobili in altri Paesi. È in quest’ottica che nel 2023 è nato il progetto Albania, con l’apertura della sede diretta a Durazzo, la capitale economica del Paese, oggi considerata una delle piazze immobiliari emergenti in Europa.

Trent’anni dopo, Dario Biato Real Estate non è solo un’agenzia immobiliare, ma una realtà in continua evoluzione, capace di coniugare professionalità, innovazione e una forte componente umana. E con questa energia guarda al futuro, pronta per le prossime sfide.

Telefono: 348 516 0233

Email: db.prestigerealestate@gmail.com