Calcio dilettantistico. Dopo Imperia, arriva anche a Savona il summit tra società, CR Liguria e AIA regionale

Prosegue il ciclo di incontri territoriali promosso dal Comitato Regionale Liguria della LND e dal Comitato Regionale Arbitri Liguria dell’AIA con le società calcistiche liguri, in un momento di confronto volto ad analizzare criticità, esperienze e proposte emerse nel corso della stagione sportiva 2024/2025, con l’obiettivo di gettare le basi per una nuova annata all’insegna della collaborazione e del miglioramento.

Dopo l’incontro già avvenuto a Imperia martedì 3 giugno, presso l’Auditorium della Camera di Commercio, i riflettori si spostano ora su Savona, dove lunedì 9 giugno alle ore 20.30 si terrà l’attesa riunione presso la Sala “Caduti di Nassiriya” di Palazzo Nervi, in via Sormano 12. L’appuntamento savonese rappresenta una tappa centrale per il dialogo tra dirigenti federali, arbitri e società sportive del territorio.

A presiedere gli incontri saranno Giulio Ivaldi, presidente del Comitato Regionale Liguria LND, e Marco Ivaldi, presidente del C.R.A. Liguria, accompagnati dai vertici delle sezioni AIA e delle delegazioni LND provinciali e distrettuali. L’ordine del giorno prevede comunicazioni istituzionali e un momento di dialogo diretto con i rappresentanti dell’AIA a livello regionale e sezionale.

Dopo Savona, il calendario degli appuntamenti proseguirà con:

La Spezia, martedì 10 giugno alle ore 18.00, presso la sala riunioni del CONI provinciale;

Genova, lunedì 16 giugno alle ore 20.30, nella sala del Circolo C.A.P.;

Chiavari, venerdì 20 giugno alle ore 20.30, presso il Centro “Benedetto Acquarone”.