Quarto Trofeo Città di Albenga. Spettacolo e gol nel turno del 5 giugno, Glam travolgente, pareggio con mille emozioni tra Just Protein e Caffè Noir

Tre partite ricche di emozioni e reti hanno animato il primo giovedì sera del Quarto Trofeo Città di Albenga.

Match dominato da Glam su European Decor Edil. Protagonista nell'11-1 finale Diego Caputo, autore di una tripletta. A referto anche Federico Donà, Alex Manuel Jimenez Costa, Marco Rimassa e Davide Setti, tutti con una doppietta personale.

Vittoria preziosa per Hurgada, che ha superato Sabia Estate per 2-1 grazie alle marcature di Lorenzo Insolito e Denis Mehmetaj, di Simone Sabia l'altra rese.

Infine, emozioni a non finire nel pareggio tra Just Protein e Caffè Noir. A segno per Just Protein Pietro Brancatelli, Gabriele Gaudino, Elia Iorio e Aboubakar Youssoufa. Rispondono per Caffè Noir Luca Beluffi con una doppietta, Lorenzo e Samuele Destito.

La classifica si fa sempre più interessante, e con ogni partita il torneo si accende ancor di più.