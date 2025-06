I Pirates sono pronti per i playout. Meini, Delalba e Burato in coro: "Testa e cuore per rimanere in IFL" (VIDEO)

Non è stata una stagione in linea con le aspettative per i Pirates.

Tutto l'ambiente biancoblu ne è pianemente consapevole, ma la voglia di riscatto in vista dei playout contro Bergamo si respira a pieni polmoni al Field di Luceto. Il campo di casa sarà il teatro del confronto contro i lombardi, domenica 15 giugno, a partire dalle 17:00.

Gli infortuni, concentrati nel medesimo ruolo, non hanno permesso alla squadra di esprimere tutto il proprio potenziale, ma il successo contro le Aquile di Ferrara ha riacceso l'entusiasmo nel momento chiave della stagione.

Lo spareggio contro i Lions deciderà quindi chi potrà disputare la prossima stagione in IFL, la massima categoria nazionale: un appuntamento da non fallire per il vicepresidente Meini, coach Delalba e il quarterback Federico Burato.