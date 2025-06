Dopo il week end di pausa, il Quarto Trofeo Città di Albenga è pronto a tornare per la seconda settimane di gare.

Tre gli appuntamenti come sempre in calendario.

Si parte alle 20:30 con Shugar Barber Sup / Karma Caffè / Montis Gin contro Autocarrozzeria Perrier / Anima Na Praia.

A seguire Interno Uno - Glam, mentre alle 22:30 concluderà il programma Mr Zazu Berber Shop / Sportstore contro Messi Costruzioni.

Come sempre non mancheranno buon cibo e intrattenimento musicale. Ingresso gratuito.