Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup è pronta a ripartire: i match di questa sera

Dopo il weekend di pausa, la Savona Cup è pronta a riparte con sette avvincenti match che delineeranno sempre meglio la classifica dei tre gironi. Ecco il programma di questa sera:



TRINCEE

21.30 GOLDBETSAVONA VIA TORINO - PIZZA MARIA

22.30 PRO SECCO - LOS TIGRES



MARACANA'

20.00 ARBISOA - FC TROPOJA

21.00 NEW TEAM - I SARVEGHI

22.00 RINNOVA - ELITE SPORT DI COSSU A. & STUDIO GERUNDO



SCALETTI

20.30 BAR MILLY - FC NINEZ

21.30 PESCHERIA PESSANO & ANGELINA - DARSENAL





CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO