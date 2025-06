Calciomercato. Affari (quasi) atti e trattative aperte, Il punto dopo il weekend

Il setaccio continua a muoversi e presto la sabbia potrebbe rivelare le pietre più ambite della sessione di mercato estiva.

I nomi sul piatto in questo inizio di giugno sono quelli risaputi, ma qualche pista sta iniziando ad assumere contorni sempre più concreti.

E' il centrocampo il reparto dove si rincorrono le voci più interessanti, tra la zona centrale e le corsie laterali.

Il Savona continua a spingere per portare in biancoblu sia Samuele Sassari che Marco Silvestri. I contatti sono in corso ormai da diverse settimane in attesa del sì definitivo da parte dei giocatori.

Sempre in mediana uno dei nomi emersi per gli Striscioni è quello di Daniele Galli. Il centrocampista è stato sondato anche dal Finale, ma nelle ultime ore si sta registrando il pressing fortissimo della Carcarese. Sempre il Finale si è mosso per Marc Tona (mister Alessi lo ritroverebbe dopo l'esperienza con il Campomorone) e Guarco del Millesimo.

I giallorossi valbormidesi continuano a guardare verso la riviera. Nuovi contatti si sono registrati con i gemelli Graziani, mentre pare davvero vicino l'ingaggio dell'attaccante Totaro.