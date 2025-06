Nuoto. Da Albenga all’Europa: Virginia Uccelli convocata in Nazionale per gli Europei Juniores di fondo

Dopo lo straordinario successo nella 5 km ai Campionati Italiani Assoluti Giovanili di Piombino, la giovane Virginia Uccelli rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei Juniores in acque libere, in programma a Setúbal, in Portogallo, dal 19 al 21 giugno.

Tesserata per la Superba Nuoto e allenata nelle piscine di Albenga, Virginia, appena 13enne, è l’atleta più giovane della spedizione azzurra. Il 20 giugno sarà impegnata proprio nella 5 km, la stessa gara che l’ha vista trionfare a Piombino.

In preparazione alla competizione europea, prenderà parte a un collegiale federale presso il Centro Federale di Ostia, dal 14 al 17 giugno, dove si confronterà con i migliori giovani nuotatori italiani.

La convocazione rappresenta un traguardo di enorme valore non solo per Virginia, ma anche per la comunità sportiva ingauna che l’ha accompagnata nel suo percorso di crescita.

L’allenatore Davide Dreossi ha commentato con entusiasmo:

«La prima convocazione in Nazionale è un risultato straordinario per Virginia, frutto del suo impegno costante. Questa convocazione rappresenta non solo la realizzazione di un sogno, ma anche il raggiungimento di un obiettivo preciso che Virginia si era prefissata. Allenarsi nel Centro Federale di Ostia, insieme ad atlete di altissimo livello, sarà per lei un’opportunità preziosa per crescere ulteriormente. Siamo tutti orgogliosi di lei e certi che porterà in gara tutta la determinazione per rappresentare al meglio l’Italia.»