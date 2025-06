Vela. Sanremo ospita il raduno tecnico zonale 420 in vista dei Mondiali in Turchia

Dal 20 al 22 giugno prossimi, Sanremo sarà teatro del raduno tecnico zonale dedicato alla classe 420, un’iniziativa di rilievo promossa dalla I Zona FIV. L’appuntamento è rivolto agli equipaggi selezionati per il Campionato del Mondo 420, in programma a Urla, in Turchia, e punta a fornire una preparazione approfondita in vista dell’importante competizione internazionale.

Il raduno prenderà il via venerdì 20 giugno con una giornata interamente dedicata alla teoria. In mattinata, l’attenzione sarà rivolta alla preparazione fisica, con un intervento di Claudio Scotton focalizzato sul riscaldamento pre-regata e sullo stretching post-gara. Nel pomeriggio, Andrea Boscolo – specialista in meteorologia e tattica – guiderà una lezione sull’analisi delle brezze e sulle caratteristiche del campo di regata di Urla, offrendo agli atleti strumenti strategici fondamentali.

Sabato e domenica saranno invece dedicate alla pratica in acqua. Gli equipaggi affronteranno simulazioni di regata, sessioni di briefing e debriefing, mettendo subito in campo le nozioni acquisite. L’attività pratica si svolgerà nell’ambito del Campionato Ligure 420, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, in modo da ricreare un contesto agonistico quanto più realistico possibile.

A dirigere il raduno sarà il Direttore Tecnico Zonale Marco Iazzetta, affiancato da Boscolo e Scotton, per garantire un percorso di preparazione completo e altamente qualificato. Come sottolinea lo stesso Iazzetta:

“Un equipaggio vincente non si costruisce solo sul campo di regata. È l’equilibrio tra strategia, preparazione fisica e consapevolezza a fare la differenza nella prestazione sportiva.”