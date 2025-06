Parigi 2024: Il Volley Maschile Italiano si ferma a un passo dalla gloria

Il torneo olimpico di pallavolo maschile a Parigi 2024 si è concluso con l’Italia protagonista di un cammino entusiasmante, culminato in una semifinale combattuta e in una finale per il bronzo al cardiopalma. Gli Azzurri, guidati dal ct Ferdinando De Giorgi, hanno chiuso con un meritato quarto posto, al termine di partite ad altissimo livello tecnico e intensità, paragonabili per tensione a una sfida di crazy time live, dove l’equilibrio può spezzarsi in un solo scambio.

La squadra italiana, campione d’Europa in carica, è arrivata a Parigi tra le favorite, forte di un gruppo coeso e talentuoso. Nel girone iniziale ha superato agevolmente Argentina, Canada e Giappone, perdendo solo contro la Polonia in una gara tiratissima al tie-break. Ai quarti di finale è arrivato il capolavoro contro il Brasile: 3-1, con parziali da batticuore e un super Alessandro Michieletto autore di 26 punti.

La semifinale contro la Francia è stata una battaglia epica. Sostenuti dal pubblico di casa, i transalpini hanno avuto la meglio al quinto set, in un match giocato punto a punto e deciso da un paio di errori nei momenti decisivi. Gli Azzurri, pur delusi, hanno dimostrato maturità e spirito di squadra.

“La semifinale è stata una guerra sportiva,” ha dichiarato il capitano Simone Giannelli. “Abbiamo dato tutto, ma loro sono stati più lucidi nei momenti cruciali. Torniamo a casa con la testa alta.”

Nella finale per il bronzo, l’Italia ha affrontato gli Stati Uniti. Dopo aver vinto il primo set, gli Azzurri hanno subito il ritorno degli americani, crollando nel terzo parziale e cedendo poi 3-1. Nonostante il mancato podio, la nazionale ha dimostrato di appartenere all’élite mondiale, con un gioco moderno, efficace e collettivo.

Il torneo ha messo in luce anche la crescita di alcune individualità: oltre al già citato Michieletto, fondamentale il rendimento di Daniele Lavia in attacco e di Fabio Balaso in difesa. Il giovane Lorenzo Porro ha avuto spazio nelle rotazioni, confermando l’ottimo lavoro di sviluppo fatto negli ultimi anni dalla federazione.

De Giorgi ha sottolineato l’importanza di costruire su questa esperienza: “È una squadra giovane, e questo è solo l’inizio. La mancata medaglia brucia, ma ci dà anche fame per il futuro.”

Nel panorama olimpico, la Polonia si è confermata la squadra più forte, vincendo l’oro con autorità contro la Francia. I polacchi hanno dominato la finale con un 3-0 secco, spinti da un Leon incontenibile e da una battuta al servizio praticamente perfetta.

Il volley a Parigi ha mostrato uno spettacolo di altissimo livello, con partite equilibrate, scambi spettacolari e un tasso tecnico mai visto prima. Ogni set è stato una battaglia di nervi, tecnica e strategia.

L’Italia, pur senza medaglia, torna a casa con molte certezze: un gruppo solido, uno staff tecnico di livello e un movimento in salute. Con i prossimi Europei e le Olimpiadi di Los Angeles all’orizzonte, il cammino continua. E questa generazione ha dimostrato di avere tutto per salire ancora più in alto.

















