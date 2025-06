Niente da fare per la formazione ‘Zeta soft’ della Union volley Sanremo che, sconfitta nella finalissima dal Sestri Levante per 3-0, si vede sfumare la promozione in Serie D regionale.

La formazione matuziana aveva battuto in semifinale il Santa Sabina Genova per 2-1, ma si è dovuta arrendere all’ultimo ostacolo del campionato di Prima Divisione maschile.