Nuoto, Salvamento. Debutto da incorniciare per i Vigili del Fuoco di Savona, conquistate sei medaglie d'oro ai Campionati Italiani

Debutto straordinario per la squadra sportiva del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, che ha partecipato per la prima volta al 33° Campionato Italiano di Salvamento e al 9° Campionato Italiano di Nuoto dei Vigili del Fuoco, andati in scena a Prato alla presenza di 22 comandi provenienti da tutta Italia.

Nonostante una formazione ridotta – solo cinque gli atleti in gara – il gruppo savonese ha lasciato un segno indelebile, distinguendosi per determinazione, compattezza e spirito di appartenenza. Il risultato? Un medagliere di assoluto rilievo, che parla da solo:

6 medaglie d’oro, 1 medaglia d’argento e 2 medaglie di bronzo

Particolarmente brillante la prestazione nella staffetta 4x50 stile libero, in cui i vigili savonesi hanno conquistato la medaglia d’oro grazie a un’esecuzione impeccabile per coordinazione, potenza e coesione. Una gara che ha messo in risalto non solo le qualità individuali, ma anche l’affiatamento e lo spirito di squadra che caratterizzano il Comando.

"Un ringraziamento speciale va agli organizzatori dell’evento, agli atleti partecipanti e a tutti i colleghi dei comandi presenti, per aver contribuito a una manifestazione ricca di sport, condivisione e orgoglio di corpo".