Calcio: la Virtus passa da 'Sanremo' a 'Sanremese', i tifosi irriducibili non ci stanno "Troppa confusione"

Il cambio di nome della Virtus Sanremo in Virtus Sanremese non va giù ai tifosi della squadra che milita nel campionato di serie D

Una questione annosa che sembra dare particolarmente fastidio. Negli ultimi giorni, il sodalizio creato da Massimiliano Moroni e nel quale è confluito esternamente Marco Del Gratta (che ha portato diversi esponenti della Sanremese che aveva condotto prima di Alessandro Masu) ha annunciato il cambio di denominazione, diventando Virtus Sanremese, con chiaro riferimento ai colori biancazzuurri.

“Lasciando perdere l'ambizioso progetto calcistico della Virtus – dicono i tifosi del club ‘Irriducibili’ - che sta lavorando per allestire una squadra competitiva, il nostro gruppo vuole ribadire per l'ennesima volta che attualmente, a Sanremo, esiste una ed una sola Sanremese, quella del Presidente Masu. La confusione che si sta creando ci tocca direttamente perché in passato l'allora presidente Renato Bersano ebbe non poche difficoltà a chiamare ‘Sanremese’ la squadra di corso Mazzini. In quel periodo c'era il Signor Carlo Barillà che a suon di carte bollate mise i bastoni fra le ruote ai biancazzurri non poche volte, vuoi per il famigerato nome, vuoi per l'assegnazione dello Stadio Comunale e per l'impianto di Pian di Poma allora fatiscente”.

“Oggi invece sembra passare tutto in cavalleria – terminano gli ‘Irriducibili - ognuno si chiama come vuole, quando vuole, mentre invece esistono delle regole che andrebbero rispettate. Ripetiamo, niente contro la Virtus, ma basta parlare della stessa come ‘Sanremese Calcio’. Quella vera, si sa che è sempre stata vista come un pugno in un occhio per tutti, lasciatela lavorare in pace. Grazie!”