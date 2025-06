Simone Burdisso, Erik Crudo e Andrea Negro: ecco i tre nuovi acquisti della Virtus Sanremese

Nuovi arrivi nelle fila della Virtus Sanremese. Simone Burdisso, Erik Crudo e Andrea Negro si apprestano a vestire la maglia bianco azzurra del sodalizio matuziano che si accinge a disputare il prossimo campionato di prima categoria, alquanto competitivo visto le contendenti di grandi qualità.

Simone Burdisso è una prima punta con istinto del gol, forte fisicamente ma che ama anche partecipare alla manovra della squadra. Giocatore che ha concluso la scorsa stagione con 14 reti. Erik Crudo è un giocatore di fascia a tutto campo, giocatore polivalente, abbina tecnica e velocità risultando uno dei giocatori più forti del ponente ligure. Infine Andrea Negro, difensore classe 1995, giocatore che ha un passato anche da professionista (serie C a Savona) e diverse stagioni in serie D. Insieme a Castaldo formerà una coppia centrale di altissimo livello, sicuramente per la categoria un top player.

Il vice presidente Massimiliano Moroni così si esprime al riguardo dei nuovi venuti: "Stiamo lavorando parecchio, su più aspetti, cercando di offrire una squadra solida e pronta per centrare il salto di categoria. Con i nuovi arrivi di Burdisso, Crudo e Negro ai quali va il nostro benvenuto, la società acquisisce le prestazioni di tre giocatori di indubbio valore. Inseriti in un contesto di qualità apporteranno la loro esperienza e determinazione. Altri giocatori arriveranno, ma il lavoro svolto fino adesso da parte del Direttore Generale Fava, dal Direttore Sportivo Settime e da Roberto Borgese non può che definirsi encomiabile per la solerzia e le scelte mirate".