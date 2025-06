Sanremo: presentata la nuova area sportiva di Pian di Poma (Foto e video)

Dopo una lunga attesa, finalmente è arrivato il taglio del nastro per la nuova area sportiva di Pian di Poma: l'area, che da anni è stata al centro dei dibattiti sulla vita sportiva sanremese, da oggi potrà ufficialmente fregiarsi di un nuovo campo di calcio a 9, oltre che degli spogliatoi che per diverso tempo avevano rallentato i lavori, a causa della mancanza di arredi, un aspetto su cui l'assessore allo sport Sindoni si è speso nel corso degli ultimi mesi, per garantire all'area impianti all'avanguardia.

AL taglio del nastro hanno presenziato diversi componenti della giunta comunale e degli uffici, come l'assessore all'ambiente, l'architetto comunalee l'ingegnere. La conclusione dell'intervento sugli spogliatoi era prevista peruna promessa mantenuta:

“Questo progetto – dichiara il sindaco Alessandro Mager – ha rappresentato il primo PNRR ottenuto dal Comune di Sanremo nell’estate del 2022 durante, quindi, la precedente amministrazione. E oggi possiamo vederne i risultati, con un rinnovato campo da calcio a 9, gli spogliatoi a Pian di Poma e l’area destinata ad una struttura polivalente. Oggi, quindi, consegniamo alla città un importante impianto sportivo”.

“Vogliamo attribuire allo sport l’importanza che merita – aggiunge l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni – occupandoci di quelle strutture che presentano maggiori criticità. Presto con l’avanzo di bilancio sarà possibile intervenire, ad esempio, sulla manutenzione delle palestre. Nel caso specifico, siamo molto soddisfatti di poter consegnare alla cittadinanza un’area sportiva riqualificata”.

E l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella conclude: “Quella di Pian di Poma è un’area a cui tutti i sanremesi sono legati per averla frequentata come atleti o spettatori. Oggi l’impianto dedicato al calcio si presenta con una nuova veste, completamente rinnovata. Gli interventi, effettuati secondo i criteri del Coni e delle Federazioni sportive, hanno permesso di avere una struttura funzionale e adeguata. Quando si trattava di scegliere non era facile: nel 2021/22, durante l'amministrazione Biancheri, pensare di poter ottenere 2,5 milioni di finanziamento. Le scelte fatte e il lavoro degli uffici comunali hanno portato buoni frutti”.