Calcio, Tornei Estivi. I risultati e le qualificate degli ottavi della Savona Cup: ecco gli accoppiamenti dei quarti

Si sono conclusi gli ottavi di finale della Savona Cup, i match di ieri hanno infatti decretato le magic eight che accedono alla fase successiva:



TRINCEE

20.30 ZELO SSC – PANIFICIO ZINOLESE 1-1 (4-3 d.c.r.)

Reti: Amato - Kertalji



MARACANA’

20.00 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER – FC NINEZ 7-3

Reti: Sciutto, 3 Pittalis, Di DOnato, Moscatelli, Cancellara - 2 Diocou, Sinienkov

22.00 ARBISOA – PRO SECCO 6-2

Reti: Siri, Romano, 2 Cherkez, 2 Diana - Vario, Certomà



SCALETTI

20.30 TAVERNA DEI PESCATORI & HARENA BLANCA – I… MIX 9-4

Reti: Cambiganu, Giordano, Ordisci, Chiarlone, 5 Giacchino - Hoxhaj, Bermudez Narciso, 2 Abdoulaye

21.30 TEAM ARCHIVI – ELITE SPORT DI A. COSSU & STUDIO GERUNDO 8-7

Reti: 3 Piu, 4 Babliuk, Tona - 2 Damonte, 2 Cossu, 3 Lagorio



Questi invece gli accoppiamenti ufficiali per quanto riguarda i quarti di finale



Q1 PIZZA MARIA - TEAM ARCHIVI

Q2 ZELO SSC - BAR MILLY



Q3 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER - ARBISOA

Q4 I SARVEGHI - TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA







CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO