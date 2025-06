Presentata la nuova dirigenza della Sanremese, Masu "Un vero restart, con grande entusiasmo" (Foto e video)

La stagione di Serie D si è da poco conclusa, ma la Sanremese ha già iniziato a muoversi per la stagione che verrà (oltre che per le successive): la società ha infatti presentato il nuovo organigramma dirigenziale al Casinò.

Alla presentazione erano presenti diverse figure della politica locale e non solo, a partire dall'assessore comunale allo sport Alessandro Sindoni, l'omologo in Regione al turismo Luca Lombardi e il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

A comporre la dirigenza della Sanremese per la stagione 2025/2026 saranno: Alessandro Masu (presidente), Antonio De Peppo, Simone Quinteri, Marcello Panuccio, Lorena Ferrari e Vincenzo Stragapede. Ad essi si aggiungono Andrea Bortolazzi, Piera Orso, Paolo Francione e Stefania Pulitano. Per ora ancora nessuna notizia su chi sarà alla guida della squadra, anche se il presidente annuncia che già nei prossimi giorni (se non addirittura già domani) potrebbero arrivare informazioni in merito.

"Siamo al quinto anno di presentazione - ha esordito il presidente - Se negli ultimi tempi avevo perso un po'di motivazione, ultimamente le cose sono cambiate, a partire dai lavori di Pian di Poma, che ci permettono di avere un impianto adeguato alla squadra. Negli ultimi mesi sono poi cambiate le motivazioni e l'obiettivo. I primi due anni abbiamo cercato di fare i salto di categoria, poi abbiamo deciso di puntare sui giovani, rendendoci anche conto che era complesso. Per fare il salto di categoria sappiamo che servono le strutture, oltre a un organigramma di spessore. Ora siamo qui a presentare il nuovo organigramma societario. La nostra società deve primeggiare, lo sappiamo: abbiamo fatto errori, ne abbiamo preso atto e ora siamo pronti a un nuovo inizio. A breve presenteremo anche il nostro ufficio stampa, perché sappiamo che la nostra società ne merita uno all'altezza". Da parte del presidente anche la soddisfazione per la consegna degli spogliatoi di Pian di Poma: "Questo sarà molto utile soprattutto in ottica settori giovanili, che ci permetterà di far allenare i ragazzi in una struttura adeguata e soprattutto sicura. Presenteremo anche un sistema per realizzare una tribuna così da poter ospitare i genitori anche delle squadre in trasferta. Oggi ci viene consegnato un bene e dobbiamo cercare di mantenerlo nel migliore modo possibile".

"Per me è la prima esperienza a livello dirigenziale e ringrazio il presidente - incalza Quinteri - Per anni ho giocato a calcio e ho anche incrociato la Sanremese, oltre alle mie esperienze da professionista. Rientrato in Italia ho potuto lavorare prima con l'Empoli e poi col Pordenone. Sono qui ora per aiutare a società e ridare a Sanremo la squadra che merita. Il nostro obiettivo è creare una squadra funzionale, che risponda alle esigenze del calcio moderno, tra cui c'è l'intensità. Vogliamo una squadra che dia tutto e sia disposta a lavorare".

La palla passa poi a Panuccio: "Cercheremo di continuare il lavoro: sappiamo come ha detto il presidente di aver fatto degli sbagli, ma ci siamo impegnati per migliorare, a partire dall'organigramma. Abbiamo già idee su quali potrebbero essere le riconferme e i nuovi innesti. Ogni scelta sarà condivisa con l'allenatore, abbiamo già delle idee e speriamo di poter raggiungere gli obiettivi".

Un altro ingresso importante è quello di Lorena Ferrari, che ha lavorato per oltre 15 anni nella Juventus: "Per me questo è anche un ritorno a casa. Il progetto della Sanremese mi ha molto invogliata, sono pronta a mettere a disposizione le mie conoscenze e spero che il territorio sia pronto per un progetto nuovo e ambizioso. Negli anni alla Juventus mi sono occupata di partnership: sono entrata in società quando si parlava dello stadio di proprietà e si doveva ragionare sul territorio e su come gestire gli spazi. Si è trattato di cambiamenti importanti, anche perché l'Allianz Stadium è stato in Italia il primo di proprietà. Speo che la mia esperienza in questi anni possa aiutare a portare partner di spettro più blasonato rispetto a quello che è stato".

Tra i progetti presentati a livello giovanile il Next level: "Se un ragazzo è bravo è giusto che abbia la possibilità di fare un salto. Co questa sistema noi vogliamo dare loro una chance. Era un progetto che da tempo discutevamo e che quest'anno può partire con forza".

Conclude De Peppo: "Abbiamo tastato il terreno in questi tempi. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e credo che se tutti staremo compatti e focalizzati sulla società i risultati potranno arrivare".

Una battuta anche sulla Virtus Sanremese e sul "doppio nome" in città:"Noi dobbiamo pensare a noi stessi. La Sanremese è una sola, per il decimo anno consecutivo facciamo questo campionato, questo dicono i fatti: poi se qualcuno vuole tifare la Virtus Sanremese è libero di farlo. Le augura anzi di vincere tanti campionati, così da poter giocare un giorno un derby. Noi però pensiamo alla nostra squadra, a portare la Sanremese tra i professionisti, ed è questo il nostro obiettivo".

L'arrivo di Quinteri in biancazzurro potrebbe anche essere il preludio per ulteriori novità in dirigenza: è circolata infatti la voce che tra i possibili nuovi ingressi nella Sanremese ci sia anche l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero (buon amico di Quinteri), e proprio il nuovo dirigente potrebbe fungere da trait d'union per riuscire a portare un nome così illustre in riviera. Pe il momento si tratta solamente di voci, la stessa società non si sbilancia in tal merito, ribadendo anzi che la proprietà rimane nelle mani del presidente, ma di certo l'ingresso in campo di una figura così illustre darebbe certamente nuovo smalto alla Sanremese.