Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, il sipario sulla 36° edizione si alza l'8 di luglio

Martedì 8 luglio Celle Ligure ospiterà il 36° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa. L’evento, da sempre inserito nel circuito Events for Athletics Promotion, fa parte del programma “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport” e si svolge presso il centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure con la partecipazione delle stelle dell’atletica nazionale ed internazionale in arrivo da oltre 30 nazioni.



La manifestazione, promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari (nel 2025 le nozze d’argento con il Meeting) e con il patrocinio ed il contributo della Regione Liguria, gode anche del patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e Fispes.



L’evento è incluso nel calendario FIDAL con il label di Manifestazione Internazionale.

La manifestazione è inserita nel calendario World Athletics (Challenger Continental Tour, www.worldathletics.org) nell’ambito dei “WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR CHALLENGE”, della European Athletics Association (www.european-athletics.org), ed è tappa significativa del Circuito Internazionale Events for Athletics Promotion (www.eap-circuit.eu). Dal 2023 il Meeting Arcobaleno fa altresì parte del prestigioso Circuito Euromeetings.



Il Meeting di Celle Ligure vive tutto l’anno, grazie a un corollario di manifestazioni ideate e realizzate durante l’intera stagione: gli stages nel comprensorio di numerosi Team internazionali, nel 2025 Eurospring (26 aprile) con oltre 200 atleti internazionali ed il Meeting Arcobaleno Scuola – Con i Lions Oltre le Barriere (svoltosi il 5 giugno con una partecipazione record di oltre 400 studenti/gara).



Il 36° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa sarà presentato dall’Assessore regionale allo Sport Simona Ferro, dal Sindaco Marco Beltrame e dall’Assessore comunale allo Sport di Celle Ligure Francesco Sorrentino, dal Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, dal Coordinatore organizzativo Giorgio Ferrando, dalla neo-Direttrice del Meeting Valentina Fazio e dal Presidente del Centro Atletica Celle Ligure Marco Calcagno insieme ai rappresentanti di Fidal, Coni e CIP.