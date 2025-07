Calcio, Carcarese. Vicepresidente e medico sociale, doppio incarico per Stefano Quaini

Novità anche a livello societario per la Carcarese che amplia la propria dirigenza con l’ingresso di Stefano Quaini, in qualità di medico sociale e vicepresidente (qualifica che ricoprirà insieme a Edoardo Gandolfo) con delega ai rapporti con l’amministrazione comunale.

Una storia quella di Quaini e la Carcarese che dura da molto tempo. Da bambino gioca nelle giovanili biancorosse (il figlio ha seguito le sue orme, attualmente fa parte della squadra degli Esordienti) e, diventando grande, la passione per questi colori cresce sempre di più: dal campo si sposta agli spalti, qui da tifoso segue la squadra e vive grandi soddisfazione, tra cui la storica promozione in Serie D della ULS Carcarese del presidente Marco Sardo. Ma non solo, diventato medico chirurgo specializzato in Anestesiologia e Rianimazione, per molti anni offre le sue competenze alla società come medico sociale, in un’occasione proprio al fianco del presidente Alessandro Ferrero.

“Diamo il benvenuto a Stefano, da sempre tifoso della Carcarese, è già stato medico sociale negli anni del presidente Goso quando allenavo la prima squadra, sono molto felice di incontrarlo di nuovo e condividere insieme a lui questa avventura a livello dirigenziale – dichiara il presidente Ferrero - Abbiamo voluto fortemente la sua entrata in società per le sue competenze e la sua professionalità e ovviamente anche per la grande fede che ha sempre dimostrato per i nostri colori”.

“Ringrazio la Carcarese, tutta la dirigenza, il presidente Ferrero, Edoardo Gandolfo e Roberto Abbaldo per la loro amicizia, competenza e per la collaborazione che abbiamo creato dal punto di vista sanitario nell’ultima parte della recente vittoriosa stagione. Da lì sono partito ed ho accettato di entrare in società con un ruolo non solo di medico sociale, ma più istituzionale – racconta Quaini - Porto la mia esperienza di medico che fa parte di ESRA (società europea di anestesia loco-regionale), di cui sono il delegato nazionale per la regione Piemonte e lavoro come responsabile del servizio di anestesia e terapia del dolore presso Habilita Villa Igea di Acqui Terme, gruppo che è uno dei principali sponsor dell’Atalanta Calcio, nei nostri centri spesso trattiamo giocatori professionisti di serie A ed atleti professionisti di varie discipline essendo divenuti con un forte investimento anche leader nell’ambito della sport medicine” spiega Quaini e poi conclude: “Sono a disposizione dei colori biancorossi per far crescere questa gloriosa società, sia dal punto di vista della prima squadra che del settore giovanile, cuore pulsante di ogni club”.