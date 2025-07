Calciomercato, Arenzano. Due under dal savonese, arrivano Enzi e Pittalis per l'attacco crociato

Prosegue il lavoro di cernita in provincia di Savona, anche dei giocatori in quota under, per l'Arenzano,

Il fine settimana ha visto infatti due prospetti di Albissole e Arenzano sbarcare al Gambino.

Entrambi i giocatori arricchiranno il pacchetto offensivo crociato e parliamo di Fabio Enzi e Alexandro Pittalis.

Enzi, classe 2006 ha realizzato nelle ultime due stagioni 21 gol tra la Juniores Nazionale del Vado, il Millesimo e il club ceramista, mentre Pittalis è cresciuto nel vivaio del Legino, con ben 30 marcature all'attivo nel medesimo spazio temporale.