Pallanuoto. Iniziano i Mondiali di Singapore, la Romania sarà la prima avversaria

Dopo sei giorni di acclimatamento e allenamenti intensi, il Settebello è pronto a scendere in vasca per i 22esimi Campionati Mondiali di Nuoto, in programma a Singapore. I vicecampioni del mondo esordiranno sabato 12 luglio alle 14:45 italiane (20:45 locali) all’Ocbc Aquatic Center, nel match inaugurale del girone A contro la Romania dell’ex azzurro Bogdan Rath.

Il cammino dell’Italia, che figura tra le favorite nonostante il rinnovamento del gruppo, proseguirà lunedì 14 luglio con il big match contro la Serbia, autentico crocevia per la leadership del girone, sempre alle 14:45 italiane. A chiudere la fase preliminare, la sfida contro il Sudafrica, prevista per martedì 16 luglio alle 7:45.

All'interno dei ranghi azzurri non mancano i portacolori della Rari Nantes Savona, come Gianmarco Nicosia (già definito il passaggio alla Pro Recco), Luca Damonte e Lorenzo Bruni.

In palio c’è molto: il primo posto nel girone vale l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre chi chiude alle spalle sarà costretto a passare dagli ottavi. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD e Sky Mix.

Alla vigilia dell’esordio, il commissario tecnico Sandro Campagna ha presentato il nuovo volto del Settebello:

“Si apre una nuova parentesi. Siamo alla vigilia di un mondiale dopo tre finali raggiunte nelle ultime quattro edizioni. Anche questo gruppo, ringiovanito e alla ricerca di una nuova identità, ha l’obbligo di puntare in alto. Chi fa parte del Settebello deve sentirne la responsabilità.

Potremmo essere la sorpresa del mondiale. Siamo una delle squadre che ha cambiato di più rispetto a Parigi, insieme agli Stati Uniti. Le altre – Serbia, Croazia, Spagna – hanno mantenuto l’ossatura. Ma confido nei nuovi: devono portare entusiasmo, ritmo e fame. E anche i veterani avranno forti motivazioni”.



Il CT ha poi analizzato l’impatto delle nuove regole (28 secondi di possesso e 18 di secondo possesso), che potrebbero aumentare il contatto fisico:

“Questo tipo di gioco potrebbe favorire le squadre più forti fisicamente, ma noi siamo pronti a tutto. Non voglio giudicare le regole o gli arbitraggi: noi prepariamo le partite per vincere, punto”.



La prima avversaria dell’Italia sarà la Romania guidata da Bogdan Rath, storico mancino del Settebello:

“Un confronto che dobbiamo affrontare subito con attenzione, anche per entrare nel clima partita. Servirà soprattutto per gli esordienti, per sciogliere le emozioni e sbloccarsi. Ho grande rispetto per Rath, che è stato un mio giocatore e conosce bene la nostra mentalità”.

Concludendo, Campagna traccia la filosofia con cui affrontare la rassegna iridata:

“Dobbiamo porci obiettivi importanti. Mai accontentarsi, né nella vita né nello sport. Si punta al massimo, poi si fa il bilancio. Anche questo è parte del processo di crescita”.