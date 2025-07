Pallanuoto. L'Italia Under 16 è sul tetto d'Europa, trionfo continentale per il CT savonese Federico Mistrangelo

La nazionale maschile under 16 di pallanuoto conquista il titolo europeo a Istanbul, superando l’Ungheria per 20-12 nella finale disputata ieri. Il gruppo guidato dal ct savonese Federico Mistrangelo chiude così il torneo con sei vittorie in altrettante partite.

"E' una vittoria che nasce dalla delusione della finale mondiale persa con la Spagna lo scorso anno a Malta - ha commenta Mistrangelo - È un gruppo forte e unito cui non posso che fare i complimenti, ringraziando lo staff di quest'anno e dello scorso, oltre chi allena i ragazzi durante la stagione".

Con questo risultato, una nazionale giovanile maschile torna sul gradino più alto del podio continentale sei anni dopo l’oro dell’under 17 a Tbilisi nel 2019, guidata da Massimo Tafuro.

La finale si è indirizzata fin dalle prime battute a favore dell’Italia, avanti 6-1 al termine del primo parziale e poi in controllo per tutto il resto dell’incontro, chiuso sul 20-12.



ITALIA-UNGHERIA 20-12

Italia: Giovannini, Gardella 2, Borsellino, D'Arrigo, Gori 1, Balzarini, Corelli 3 (1 rig.), Puleo 1, Maffei 4, Bordone 4, Chianese 5, Iavicoli, Marella, Testa. All. Mistrangelo.

Ungheria: Kiraly, Erdos, Szaka 1, Karasz, Tidrenczel 1, Stogicza 2, Kormany 2, Ofner, Fabinyi 4, Pinter 2, Gogh, Czirok, Ujfalusi, Racz. All. Dabrowski.

Arbitri: Chatzigoulas (GRE) e Radic (SVK).

Note: parziali 6-1, 6-3, 2-3, 6-5.