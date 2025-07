Dopo l'anno vissuto al Vadino, Matteo Messina è tornato a indossare la maglia della San Filippo Neri, squadra con cui ha militato per un quinquennio prima del campionato vissuto in arancionero. Percorso simile anche per l'attaccante classe 87, Salvatore Volturana.

Nuova esperienza al Riva anche per Artem Andolfatto, dopo l'anno alla San Bartolomeo Cervo, rientra al Riva in mediana anche il centrocampista classe 1997.