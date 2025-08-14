 / Calcio

14 agosto 2025

Calcio. L'ex Vado Adamo Digno è il nuovo tecnico del Serra Riccò

Dopo la retrocessione dello scorso campionato, il Serra Riccò sarà ai nastri di partenza del prossimo girone A di Promozione.

A guidarlo sarà una vecchia conoscenza del nostro comprensorio: Adamo Digno, ex centrocampista del Vado.

"Il Serra Riccò comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad Adamo Digno
Nato a Policoro in Provincia di Matera il 18 febbraio 1980, dopo una lunga carriera da giocatore in squadre di Serie D e C tra le quali spiccano Matera, Foggia, Cosenza, Isernia e Pro Vasto, inizia la sua carriera da allenatore nel Settore Giovanile della Genova Calcio.
La Società rivolge ad Adamo e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo".

