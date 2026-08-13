Calcio | I campionati dilettantistici si avvicinano: la lettera di Giancarlo Abete, presidente della LND

La lettera del presidente Abete:

La stagione che ci attende si inserisce in una fase di cambiamento che richiede capacità di confronto. Restano aperti temi di particolare rilevanza per il futuro delle nostre Società: dall’auspicata revisione della disciplina sul vincolo sportivo alla rivisitazione del sistema delle premialità, fino alla necessità di assicurare risorse adeguate all’attività dilettantistica di base, che costituisce il pilastro per la crescita dell’intero movimento. Su questi temi, la Lega Nazionale Dilettanti continuerà a confrontarsi con la Federazione e con le Istituzioni, nella convinzione che il dialogo e l’azione sinergica possano consentire di fare massa critica per i futuri percorsi da intraprendere.

A tal proposito, considero particolarmente significativo l’incontro avuto con il nuovo Presidente federale, Giovanni Malagò, in occasione di una delle ultime riunioni del Consiglio Direttivo di Lega. La sua presenza ha testimoniato attenzione verso le esigenze del nostro mondo, con l’intento di tracciare insieme le linee guida di un percorso condiviso per le sfide che ci attendono, non in ultimo la formazione degli atleti e la qualificazione dei tecnici quali fattore chiave per restituire competitività a tutto il sistema calcistico.

​​In questa prospettiva, la LND continuerà a impegnarsi perché i giovani trovino sempre più spazio per crescere all’interno dei propri campionati e attraverso l’attività delle Rappresentative Regionali e Nazionali. I numeri, del resto, non sono casuali e confermano il valore di questo lavoro: la Serie D, per fare un esempio, si conferma un’autentica palestra formativa collocandosi per un soffio – appena lo 0,2% – al secondo posto tra i campionati con la media età più bassa subito dietro la C, pur rappresentando ben il 61% dei tesserati totali dalla Serie A alla D. ​

Nella primavera 2027 tornerà, inoltre, il consueto e atteso appuntamento con il Torneo delle Regioni: la manifestazione per il calcio a 11 si svolgerà in Sardegna, mentre quella dedicata al futsal avrà luogo nelle Marche. Un momento di festa che coinvolgerà migliaia di giovani atleti, tecnici e dirigenti, esprimendo al meglio i valori del confronto e della crescita umana, prima ancora che sportiva, che caratterizzano la vocazione della nostra rete associativa.

Proseguirà, al tempo stesso, l’attività della Lega nello sviluppo delle tante progettualità, orientate – tra le altre – all’area sociale, all’interazione e al consolidamento di quanto da tempo avviato, nonché alla qualità dei servizi in favore delle Società e al costante supporto già assicurato dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti, la cui presenza costituisce un elemento sostanziale per il funzionamento dell’intera struttura a livello nazionale e territoriale.

Accanto agli aspetti agonistici e organizzativi, richiamo l’attenzione e l’impegno di tutti sul tema del rispetto delle regole e della dimensione sportiva, che deve rappresentare un principio irrinunciabile anche nello svolgimento dei Campionati e nell’adozione di comportamenti idonei nei confronti di chi – come la classe arbitrale – svolge un servizio essenziale nell’ambito delle competizioni e merita sostegno e rispetto da parte di tutti: dirigenti, atleti, tecnici e famiglie.

​​A tutti voi – oltre all’augurio per una stagione intensa e ricca di soddisfazioni – va il mio ringraziamento per il lavoro che svolgete ogni giorno.

Giancarlo Abete

Presidente Lega Nazionale Dilettanti