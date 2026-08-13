Calciomercato | Retromarcia Imperia, il nuovo allenatore è Franco Lerda

E' arrivata la smentita da parte dell'Imperia al proprio stesso comunicato: Non sarà Roberto Breda, ma Franco Lerda il nuovo tecnico nerazzurro dopo l'esonero di Riolfo.
Nato a Fossano il 19 agosto 1967, Franco Lerda ha chiuso la carriera da attaccante (Torino, Cesena, Chievo, Brescia, Napoli, Cuneo) per intraprendere quella da allenatore nel 2005, partendo dal Saluzzo in Serie D.
Da lì una lunga gavetta: salvezza col Saluzzo, promozione playoff col Casale, un sesto posto al Pescara e una storica finale playoff sfiorata con la Pro Patria, nonostante il fallimento del club durante la stagione.
Nel 2009 arriva la prima chiamata di prestigio, il Crotone in Serie B. Nel 2011 torna al Torino, la squadra della sua formazione, chiudendo ottavo. Segue un doppio mandato al Lecce (2012-2013), con un sorprendente terzo posto e una semifinale playoff persa contro il Benevento.
Guida poi il Vicenza in Serie B e vive un'esperienza internazionale con l'FK Partizani in Albania, vincendo la Supercoppa 2018/2019. Nel 2022 torna al Crotone, ma viene esonerato a febbraio 2023 nonostante il secondo posto. Ultima esperienza in panchina al Potenza, durata appena otto partite prima dell'esonero nel dicembre 2023.
Ora una nuova pagina della sua carriera: l’approdo all’Imperia, dove Lerda è chiamato a mettere esperienza e competenze al servizio della formazione nerazzurra.