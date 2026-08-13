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Calcio | 13 agosto 2026, 12:48

Calcio | Vado. Ufficiali i numeri di maglia per la stagione 2026/27

Calcio | Vado. Ufficiali i numeri di maglia per la stagione 2026/27

Ultimi atti formali per il Vado, prima del ritorno ufficiale nel calcio professionistico in programma domani sera, a Sestri Levante, per il primo turno di Coppa Italia di Serie C contro l'Inter Under 23.
 

La società rossoblù ha infatti provveduto ad annunciare i numeri di maglia di tutti i componenti dell'organico.
 

Portieri

1 Calvani

16 Sala

22 Bellocci
 

Difensori

2 Dellepiane

5 Saltarelli

14 Gulinelli

17 Lazzarini

18 Piana

23 Costantino

29 Saiani

30 Tiana

39 Malanca

97 Rosa
 

Centrocampisti

7 Tampieri

8 Bussaglia

10 Simonetta

20 De Rinaldis

21 Di Munno

25 Candiano

28 Hamlili

78 Saracco

80 Bruno

81 Agostino

99 Lionetti
 

Attaccanti

9 Lischetti

11 Vita

31 Ferro

95 Cernigoi

Redazione

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