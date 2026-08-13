Calcio | Vado. Ufficiali i numeri di maglia per la stagione 2026/27

Ultimi atti formali per il Vado, prima del ritorno ufficiale nel calcio professionistico in programma domani sera, a Sestri Levante, per il primo turno di Coppa Italia di Serie C contro l'Inter Under 23.
La società rossoblù ha infatti provveduto ad annunciare i numeri di maglia di tutti i componenti dell'organico.
Portieri
1 Calvani
16 Sala
22 Bellocci
Difensori
2 Dellepiane
5 Saltarelli
14 Gulinelli
17 Lazzarini
18 Piana
23 Costantino
29 Saiani
30 Tiana
39 Malanca
97 Rosa
Centrocampisti
7 Tampieri
8 Bussaglia
10 Simonetta
20 De Rinaldis
21 Di Munno
25 Candiano
28 Hamlili
78 Saracco
80 Bruno
81 Agostino
99 Lionetti
Attaccanti
9 Lischetti
11 Vita
31 Ferro
95 Cernigoi