Calciomercato. Colpo Ravera per la Carcarese, il difensore arriva dal Saluzzo

Il comunicato:
New entry per l’ASD Carcarese, che annuncia l’ingaggio di Edoardo Ravera, classe 2006.
Difensore strutturato fisicamente grazie ai suoi 1,93 metri di altezza, cresciuto nel settore giovanile del Ceriale passa poi al Vado, dove disputa due ottime stagioni nel campionato Juniores Nazionale.
Nell’estate del 2025 compie il salto tra i grandi trasferendosi al Saluzzo.
Alla sua prima esperienza in Serie D colleziona 23 presenze,rivelandosi un pilastro importante per la conquista della salvezza della compagine piemontese.