Imperia calcio, D’Onofrio torna sull’esonero di Riolfo: "Decisioni difficili, ma dobbiamo tutelare i ragazzi"

Continua a tenere banco negli ambienti sportivi cittadini il caso legato all’esonero dell’ormai ex allenatore dell’Imperia Giancarlo Riolfo. La squadra nerazzurra prosegue gli allenamenti ad Arona agli ordini dell’allenatore in seconda Amedeo Di Latte, in attesa che la società ufficializzi il nome del nuovo tecnico. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Pasquale Luiso, l’ex attaccante del Torino, protagonista in Serie A con le maglie di Vicenza e Piacenza. Al momento non ci sono però indicazioni ufficiali sulla scelta del club di piazza D'armi, che starebbe valutando diverse soluzioni per affidare la guida della squadra dopo la separazione da Riolfo.

Per quanto riguarda la situazione di Nicholas Costantini, Alessandro Boccia e Lorenzo Insolito la società ha voluto fare chiarezza. A giocatori è stato loro comunicato che non rientrano più nel progetto sportivo, ma non sono fuori rosa potendo continuare ad allenarsi ma liberi di trovarsi una sistemazione.

Particolare è la posizione di Costantini, capitano e bandiera nerazzurra, per il quale potrebbe aprirsi una prospettiva diversa. Al giocatore potrebbe, infatti, essere proposto un ingresso immediato nello staff tecnico, consentendogli di rimanere all’interno del club e mettere a disposizione la propria esperienza e la conoscenza dell’ambiente.

Intanto, attraverso i social della società, il presidente Giuseppe D’Onofrio è tornato sull’esonero di Riolfo, rispondendo in maniera indiretta alle sue parole, spiegando le ragioni della scelta e ribadendo la fiducia nei confronti della squadra: "Comprendo il momento di amarezza e nervosismo di Giancarlo Riolfo, persona per la quale nutro grande stima, sia dal punto di vista umano sia tecnico. Nel ruolo che ricopro sono chiamato, a volte, a prendere decisioni difficili e dolorose. In questo momento, però, sento soprattutto il dovere di tutelare i nostri ragazzi e di ribadire pubblicamente la piena fiducia che io e tutta la società riponiamo in loro. Sono ragazzi che lavorano ogni giorno con impegno, serietà e senso di appartenenza e meritano rispetto, serenità e il sostegno di tutto l’ambiente. Crediamo fortemente nelle loro qualità e siamo convinti che, restando uniti e concentrati sul nostro obiettivo, sapranno dimostrare sul campo tutto il loro valore".

Il messaggio del presidente arriva in una fase particolarmente delicata per l’Imperia, chiamata a ritrovare stabilità e concentrazione dopo l’esonero di Riolfo e le decisioni relative all’organico.

In attesa del nuovo allenatore, sarà dunque Di Latte a guidare il lavoro sul campo, mentre la società prosegue le valutazioni per definire la nuova guida tecnica. Le prossime ore potrebbero essere decisive per delineare il nuovo volto dell’Imperia e dare una direzione precisa al progetto nerazzurro.