IL PAGELLONE. Albissole, un voto (giornalisticamente) a malincuore

VOTO 10

Anche il giornalismo sportivo ha le sue regole ferree. Alcune sono ben note, come quella di non anteporre mai il cognome al nome all'interno di un articolo o di non assegnare, almeno in linea di principio, un dieci in pagella.

Non farlo, però, nei confronti dell'Albissole sarebbe quasi lesivo per la squadra di mister Cattardico.

Dominare un campionato senza essere inizialmente inseriti tra le grandi favorite, conquistando poi titolo, Coppa Promozione e titolo regionale, rappresenta un piccolo-grande capolavoro.

Ciò che ha maggiormente colpito dei ceramisti, però, è stata la mentalità. Nelle giornate migliori, Diana e compagni sono stati semplicemente irresistibili; in quelle meno brillanti, invece, hanno comunque trovato il modo di portare a casa il risultato. Una continuità di rendimento micidiale, che ha permesso all'Albissole di chiudere la stagione da imbattuta.