Calcio | Veloce. Oggi il raduno, primo test il 22 agosto contro il Finale

Prende ufficialmente il via oggi, giovedì 13 agosto 2026, la nuova stagione della FBC Veloce 1910. Alle ore 19.30 la squadra si ritroverà presso il campo sportivo Felice Levratto per il raduno che darà il via alla preparazione, con il primo giorno di allenamenti fissato per lunedì 17 agosto.
Il calendario prevede già il primo test amichevole della stagione: sabato 22 agosto la Veloce sarà di scena a Voze per la sfida contro il Finale.
La rosa
Portieri
Karim Camara
Andrea Rossi
Difensori
Matteo Berardinucci
Simone Bonomini
Alessandro Buzali
Davide Caviglia
Simone Guarco
Gioele Marzano
Luca Perata
Alessandro Stalla
Bertrand Viti
Centrocampisti
Giulio Angeli
Tommaso Carinci
Divine Fonjock
Noal Larosa
Geordie Murialdo
Andrea Pescio
Francesco Spotorno
Leonardo Venturi
Attaccanti
Emanuele Capasso
Davide Kercucu
Matteo Palumbo
Francesco Risso
Francesco Tavarone