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Accadeva un anno fa

Calcio | 13 agosto 2026, 12:03

Calcio | Veloce. Oggi il raduno, primo test il 22 agosto contro il Finale

Calcio | Veloce. Oggi il raduno, primo test il 22 agosto contro il Finale

Prende ufficialmente il via oggi, giovedì 13 agosto 2026, la nuova stagione della FBC Veloce 1910. Alle ore 19.30 la squadra si ritroverà presso il campo sportivo Felice Levratto per il raduno che darà il via alla preparazione, con il primo giorno di allenamenti fissato per lunedì 17 agosto.

Il calendario prevede già il primo test amichevole della stagione: sabato 22 agosto la Veloce sarà di scena a Voze per la sfida contro il Finale.
 

La rosa

Portieri

Karim Camara

Andrea Rossi
 

Difensori

Matteo Berardinucci

Simone Bonomini

Alessandro Buzali

Davide Caviglia

Simone Guarco

Gioele Marzano

Luca Perata

Alessandro Stalla

Bertrand Viti
 

Centrocampisti

Giulio Angeli

Tommaso Carinci

Divine Fonjock

Noal Larosa

Geordie Murialdo

Andrea Pescio

Francesco Spotorno

Leonardo Venturi
 

Attaccanti

Emanuele Capasso

Davide Kercucu

Matteo Palumbo

Francesco Risso

Francesco Tavarone

cs

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