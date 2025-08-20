Calciomercato, Vado. Ancora movimenti in entrata per i rossoblu, esordio ad Arenzano per l'esterno Lupinacci

La brace del mercato rossoblu continua a covare sotto la cenere, seppur ovviamente le principali operazioni in casa Vado siano state già portate a termine.

Soprattutto sul fronte under si sono succedute nelle ultime settimane non poche novità per la rosa di mister Roselli, pronto a riabbracciare, dopo la comune esperienza con la Lavagnese, l'esterno mancino Michele Lupinacci.

Il giocatore classe 2005, nativo di Crotone, era stato ingaggiato a luglio dal Fasano, ma la sua esperienza in Puglia è durata circa un mese. La scorsa settimana la società brindisina ha infatti ufficializzato la cessione del proprio tesserato al Vado.