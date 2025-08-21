A Varazze torna “Respiro sull’Acqua”: la vela come inclusione

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, insieme all’associazione Handarpermare Onlus – la vela senza barriere, con il patrocinio del Comune di Varazze e il sostegno della Lega Navale Italiana – Sezione di Varazze e della Marina di Varazze, rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il progetto “Respiro sull’Acqua”.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 22 agosto 2025, a partire dalle ore 10.30, presso la sede della Lega Navale. L’obiettivo è offrire a persone con disabilità la possibilità di vivere un’esperienza unica a bordo di un’imbarcazione a vela, condividendo la navigazione insieme all’equipaggio di “Estrella De Mar II”.

Al timone, come skipper volontario, ci sarà Marco Antonio Duccini, socio della sezione locale della LNI e velista di lunga esperienza, che accompagnerà i partecipanti in questa giornata dedicata al mare e all’inclusione.

La manifestazione si concluderà con un momento conviviale: un rinfresco presso i locali della Lega Navale di Varazze, occasione per ritrovarsi e condividere emozioni e racconti dell’esperienza.