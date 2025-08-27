Il sanremese Mirko Lagasio vince il torneo 'Open' del Circolo Tennis Sanremo, tra le donne vittoria della padovana

A sinistra Giulio Stella e, a destra Mirko Lagasio

Al termine di 15 giorni di intensi ed appassionanti incontri si sono disputate le due finali dei tabelloni principali del torneo 'Open', organizzato dal Circolo Tennis Sanremo. Per il tabellone femminile la testa di serie numero 1, Isabella Maria Serban (19 anni, classifica 2.1) del Tennis Club Padova ha sconfitto Rebecca Bonello, del Tennis Club Finale Ligure con il punteggio di 6/3 6/1.

Più combattuta la finale maschile che ha visto prevalere il giocatore di casa Mirko Lagasio (22 anni, classifica 2.3) su Giulio Stella, 19 anni del circolo Canottieri Ticino di Pavia, con il punteggio di 6/7 6/1 6/1. Il vincitore era approdato in finale grazie alla vittoria su Alessandro Ceppellini con il punteggio di 7/6 6/3, mentre il finalista si era avvantaggiato del ritiro della testa di serie numero 1, Gianluca Bellezza (classifica 2.1) per malattia.

Mirko è una delle stelle del Sanremo Tennis Team, cuore pulsante del circolo Tennis Sanremo, che il prossimo 10 settembre vedrà ufficializzare una grande novità che arricchirà il già prestigioso scenario dell’insegnamento del tennis in Liguria.