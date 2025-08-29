Calcio, Baia Alassio Auxilium. Il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi sarà il main sponsor sulle divise giallonere

La nota delle vespe:

Con grande orgoglio, Baia Alassio Auxilium A.S.D. annuncia di avere scelto come principale sponsor per la nuova stagione sportiva il “Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi”, operante da tempo nel territorio per sostenere e tutelare le donne vittime di violenza. Le volontarie dell’Associazione accolgono e ascoltano le donne che si rivolgono al Centro e, se necessario e richiesto, organizzano consulenze psicologiche o legali e, in generale, in accordo con le donne, realizzano percorsi di uscita dalla violenza e anche consulenze psicologiche per i minori vittime di violenza assistita. L’organizzazione accompagnerà la squadra calcistica alassina con una presenza fissa sulle divise da gioco, oltre che su tute e borsoni del team, grazie a una grande patch contenente logo e numero nazionale antiviolenza e stalking, ovvero il 1522. La decisione del Club giallonero è quella di rendere ancora più noti nome e servizi di questa realtà, portandola con sé in tutta la Liguria durante il campionato di Promozione, e di rendersi portatore tramite i suoi giocatori di un messaggio chiaro contro la violenza di genere che, come sostenuto anche dalla Presidente del Centro Laura Dagnino, «può diventare ancora più significativo perché veicolato da uomini». La notizia di questa collaborazione esclusiva, con la quale verrà garantita tanta visibilità all’Associazione, viene accolta con soddisfazione anche dall’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili di Alassio Roberta Zucchinetti, che si dichiara «estremamente felice per la forte valenza sociale» di questa inedita forma di promozione per il Centro Antiviolenza, attivo anche nella Città del Muretto. Tutta la Baia Alassio Auxilium A.S.D. non vede l’ora di presentare pubblicamente la nuova maglia ufficiale e poi, con grande senso di responsabilità e fierezza, di scendere in campo con il simbolo dell’Associazione sul petto.