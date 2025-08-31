Calcio, Coppa Italia Promozione. Gol, errori e controrimonte, il Finale esordisce con una vittoria, la doppietta di Giacomo Puddu vale la vittoria con il Pontelungo

FINALE - PONTELUNGO 3-2 (Belvedere 13', Asteggiante 22', Piu 32', G. Puddu 58', G. Puddu 85')
50' Finisce qua!
49' ammonito Piu
47' ammonito Arzarello
45' cinque di recupero, ci arriva Breeuwer sul tiro rasoterra di Halaj
41' fuori Ardissone e Staltari, dentro Guardone e Rocca
40' RITROVA IL VANTAGGIO IL FINALE! Sulla destra il cross basso e in mezzo ecco il tocco di Giacomo Puddu! Doppietta per il centrocampista
36' Garabello - Rossi, nuovo cambio per gli ospiti. Gioco che riprenderà fra poco, terminate le operazioni del massaggiatore per Breeuwer
34' ammonito proprio l'attaccante di casa dopo un contatto con Breeuwer
32' prima il tiro ribattuto di Rossi per i granata, poco dopo l'occasione per Halaj che corre sulla sinistra ma manca la precisione all'attaccante
29' entra Minetti, non ce la fa a proseguire Belvedere
26' altra mossa di Alessi: esce Vuillermoz ed entra Palumbo. Bazzano cambia fascia, Palumbo a destra e il neoentrato a sinistra
25' l'aveva costruita bene il Finale, palla di Ballone dalla destra, poi Halaj che non tira subito, riuscirà a tirare Polito ma non inquadra lo specchio l'ex Albissole
24' ammonito G. Puddu
23' rischia grosso il Finale con la partenza dal basso, perde palla G. Puddu ma i giallorossoblu si salvano
20' fase un po' confusa, continui cambi di possesso e capovolgimenti di fronte
13' GIACOMO PUDDU! Pareggia il Finale sul corner battuto da Ballone, gran botta al volo del neoentrato
11' cambi: nel Pontelungo Pollero per Guardone M., nel Finale G. Puddu per Olivieri e Bazzano per Ferrara
11' tentativo alto anche per Polito
9' ci prova Asteggiante da fuori, palla alta
6' risponde il Finale con il cross di Belvedere per Halaj che ci arriva ma colpisce male, si dispera Alessi
5' il palo dice di no al Pontelungo, stacco di Piu dritto sul montante, Grenna immobile, dopo ci prova Asteggiante ma la difesa del Finale spazza. Ancora un cross pericoloso per i granata, c'è da lavorare su queste situazione in casa Finale
19:01 ripartiti
un cambio per parte. Nel Finale Mallarino per Puddu D., nel Pontelungo Fazio per Bolia
SECONDO TEMPO
45' termina senza recupero la prima frazione
40' altro pericolo creato dal Pontelungo, stacco di Delfino sul cross dalla sinistra disinnescato da Grenna che mette in corner
37' prova a farsi rivedere in avanti il Finale, con Ferrara che serve Belvedere, l'esterno non riesce a trovare la porta incrociando sul secondo palo
32' RIMONTA COMPLETATA PER IL PONTELUNGO, GRANATA AVANTI! Palla per Ardissone che sulla sinistra riesce a metterla bene in mezzo dove arriva la zampata vincente di Piu
27' ammonito Bolia, ripartenza Finale dopo un corner granata, steso Belvedere dall'esterno ospite
22' PAREGGIA IL PONTELUNGO! E' Asteggiante a trovare la deviazione vincente in area sul cross dalla sinistra, i granata avevano battuto un corner, palla poi rimasta vicino all'area giallorossoblu
15' Pontelungo ad un passo dal pari, botta di Ardissone dal limite, ci arriva Grenna e sfera poi sulla traversa!
13' FINALE IN VANTAGGIO! Ancora uno scarico di Halaj che lancia Polito sulla sinistra, l'attaccante arriva al tiro, Breeuwer para ma la sfera finisce poi a Belvedere che la spedisce in fondo al sacco
10' prima chance della gara! Dopo un paio di situazione da corner per il Pontelungo, il Finale si fa vedere con Halaj che lavora e poi smista per Belvedere sulla destra, il centrocampista riesce ad andare al tiro, Breeuwer respinge, rimpallo poi non fortunato: rimessa dal fondo
5' qualche protesta dalla panchina di casa per un contatto su Halaj lanciato a rete, troppo debole però secondo la terna per assegnare il rigore
18:03 partiti!
PRIMO TEMPO
Formazioni
FINALE: Grenna, Belvedere, Puddu D., Olivieri, Arzarello, Tona, Vuillermoz, Ballone, Halaj, Ferrara, Polito
A disposizione: Mondino, Barbero, Puddu G., Mallarino, Palumbo, Minetti, Risso, Tavarone, Bazzano
Allenatore: Alessi
PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia, Staltari, Farinazzo, Calandrino, Guardone M., Delfino, Asteggiante, Ardissone, Piu, Rossi
A disposizione: Ghiozzi, Fazio, Massa, Pollero, Guardone A., Garabello, Rocca, Folco, Chariq
Allenatore: Zanardini
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistenti: Gabriele Semeria (Imperia) - Thomas Cambiaso (Imperia)