Calcio | 31 agosto 2025, 17:45

Calcio, Coppa Italia Promozione. Gol, errori e controrimonte, il Finale esordisce con una vittoria, la doppietta di Giacomo Puddu vale la vittoria con il Pontelungo

gara divertente al "Borel" e subito prime emozioni stagionali, la vittoria e i tre punti vanno però al Finale grazie alla doppietta di Giacomo Puddu subentrato nella ripresa

FINALE - PONTELUNGO 3-2 (Belvedere 13', Asteggiante 22', Piu 32', G. Puddu 58', G. Puddu 85')

FINALE - PONTELUNGO 3-2 (Belvedere 13', Asteggiante 22', Piu 32', G. Puddu 58', G. Puddu 85')

 

50' Finisce qua!

49' ammonito Piu

47' ammonito Arzarello

45' cinque di recupero, ci arriva Breeuwer sul tiro rasoterra di Halaj

41' fuori Ardissone e Staltari, dentro Guardone e Rocca

40' RITROVA IL VANTAGGIO IL FINALE! Sulla destra il cross basso e in mezzo ecco il tocco di Giacomo Puddu! Doppietta per il centrocampista

36' Garabello - Rossi, nuovo cambio per gli ospiti. Gioco che riprenderà fra poco, terminate le operazioni del massaggiatore per Breeuwer

34' ammonito proprio l'attaccante di casa dopo un contatto con Breeuwer

32' prima il tiro ribattuto di Rossi per i granata, poco dopo l'occasione per Halaj che corre sulla sinistra ma manca la precisione all'attaccante

29' entra Minetti, non ce la fa a proseguire Belvedere

26' altra mossa di Alessi: esce Vuillermoz ed entra Palumbo. Bazzano cambia fascia, Palumbo a destra e il neoentrato a sinistra

25' l'aveva costruita bene il Finale, palla di Ballone dalla destra, poi Halaj che non tira subito, riuscirà a tirare Polito ma non inquadra lo specchio l'ex Albissole

24' ammonito G. Puddu

23' rischia grosso il Finale con la partenza dal basso, perde palla G. Puddu ma i giallorossoblu si salvano 

20' fase un po' confusa, continui cambi di possesso e capovolgimenti di fronte

13' GIACOMO PUDDU! Pareggia il Finale sul corner battuto da Ballone, gran botta al volo del neoentrato

11' cambi: nel Pontelungo Pollero per Guardone M., nel Finale G. Puddu per Olivieri e Bazzano per Ferrara

11' tentativo alto anche per Polito

9' ci prova Asteggiante da fuori, palla alta

6' risponde il Finale con il cross di Belvedere per Halaj che ci arriva ma colpisce male, si dispera Alessi

5' il palo dice di no al Pontelungo, stacco di Piu dritto sul montante, Grenna immobile, dopo ci prova Asteggiante ma la difesa del Finale spazza. Ancora un cross pericoloso per i granata, c'è da lavorare su queste situazione in casa Finale

19:01 ripartiti

un cambio per parte. Nel Finale Mallarino per Puddu D., nel Pontelungo Fazio per Bolia

SECONDO TEMPO

45' termina senza recupero la prima frazione

40' altro pericolo creato dal Pontelungo, stacco di Delfino sul cross dalla sinistra disinnescato da Grenna che mette in corner 

37' prova a farsi rivedere in avanti il Finale, con Ferrara che serve Belvedere, l'esterno non riesce a trovare la porta incrociando sul secondo palo 

32' RIMONTA COMPLETATA PER IL PONTELUNGO, GRANATA AVANTI! Palla per Ardissone che sulla sinistra riesce a metterla bene in mezzo dove arriva la zampata vincente di Piu 

27' ammonito Bolia, ripartenza Finale dopo un corner granata, steso Belvedere dall'esterno ospite

22' PAREGGIA IL PONTELUNGO! E' Asteggiante a trovare la deviazione vincente in area sul cross dalla sinistra, i granata avevano battuto un corner, palla poi rimasta vicino all'area giallorossoblu

15' Pontelungo ad un passo dal pari, botta di Ardissone dal limite, ci arriva Grenna e sfera poi sulla traversa!

13' FINALE IN VANTAGGIO! Ancora uno scarico di Halaj che lancia Polito sulla sinistra, l'attaccante arriva al tiro, Breeuwer para ma la sfera finisce poi a Belvedere che la spedisce in fondo al sacco

10' prima chance della gara! Dopo un paio di situazione da corner per il Pontelungo, il Finale si fa vedere con Halaj che lavora e poi smista per Belvedere sulla destra, il centrocampista riesce ad andare al tiro, Breeuwer respinge, rimpallo poi non fortunato: rimessa dal fondo

5' qualche protesta dalla panchina di casa per un contatto su Halaj lanciato a rete, troppo debole però secondo la terna per assegnare il rigore

18:03 partiti!

PRIMO TEMPO

 

Formazioni

 

FINALE: Grenna, Belvedere, Puddu D., Olivieri, Arzarello, Tona, Vuillermoz, Ballone, Halaj, Ferrara, Polito

A disposizione: Mondino, Barbero, Puddu G., Mallarino, Palumbo, Minetti, Risso, Tavarone, Bazzano

Allenatore: Alessi

 

PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia, Staltari, Farinazzo, Calandrino, Guardone M., Delfino, Asteggiante, Ardissone, Piu, Rossi

A disposizione: Ghiozzi, Fazio, Massa, Pollero, Guardone A., Garabello, Rocca, Folco, Chariq

Allenatore: Zanardini

 

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)

Assistenti: Gabriele Semeria (Imperia) - Thomas Cambiaso (Imperia)

Eric Parodi

