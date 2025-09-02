 / Calcio

Calciomercato. Oscar Malltezi riparte dal nuovo Taranto, l'attaccante pietrese tesserato nel week end

E' andata a buon termine la trattativa tra Oscar Malltezi e il Taranto.

L'esterno offensivo nato a Pietra Ligure ha convinto la gloriosa società pugliese, tanto da arrivare al termine dello scorsa settimana al tesseramento definitivo dopo un breve periodo di test. 

Il sodalizio pugliese, dopo il fallimento degli scorsi mesi, ripartirà dall'Eccellenza.

Sfuma così la possibilità di rivedere Malltezi nel girone A di Serie D: dopo le esperienze con Fossano e Imperia non si è concretizzato il trasferimento al Celle Varazze.

