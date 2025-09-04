Pallanuoto. Nel week end torna l'appuntamento con il Trofeo Panarello

Sabato e domenica prossimi andrà in scena la 21ª edizione del Torneo del Mare – Trofeo Panarello, appuntamento ormai tradizionale della pallanuoto ligure a firma della Sportiva Sturla. La formula del prevede il coinvolgimento delle categorie Under 11, Under 14 e Master: tutte le partite, comprese quelle dei giovanissimi Under 11, verranno disputate in mare, mantenendo intatto il fascino e la tradizione della manifestazione.



Le fasi di qualificazione, riservate alla categoria Under 14, si svolgeranno negli specchi acquei di Camogli e Arenzano, mentre le finali si terranno nello splendido scenario del golfo di Sturla. Ad Arenzano scenderanno in acqua le formazioni Under 14 di Sportiva Sturla, CN Sestri e Lugano; a Camogli invece si sfideranno RN Camogli, RN Sori e Locatelli. Le squadre Under 11 partecipanti sono: Sportiva Sturla, SC Quinto, RN Sori, Bogliasco e Crocera/Gropallo.



Il coordinamento arbitrale sarà affidato anche quest’anno ad Alessia Ferrari, arbitro internazionale che vanta la direzione di finali mondiali e olimpiche e che con grande professionalità continua a garantire il proprio prezioso contributo alla manifestazione. La cerimonia di premiazione si terrà domenica alle ore 18 sulla terrazza di Sturla, a seguire una cena con le tradizionali trofie al pesto e il taglio della classica torta Panarello.



Un ringraziamento speciale va, dalla Sportiva Sturla, allo storico sponsor Panarello, che quest’anno festeggia i 140 anni di attività e che, con la sua costante vicinanza, contribuisce da sempre alla crescita della Sportiva Sturla.



Accanto a Panarello, sostengono il Torneo anche: Maruzzella, Coop Liguria, Cellini Caffè, Latte Tigullio, Iren, Pastificio Alta Valle Scrivia, Il Pesto di Prà, Tre Più, Scialla, Ai Troeggi e Ristorante Ninni.

Il Torneo del Mare-Trofeo Panarello di Pallanuoto (6/7 settembre) e il Miglio Marino di Sturla (14 settembre) può contare sul supporto di Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport nell’ambito del progetto “Energie per lo Sport”. Nell’anno in cui la Liguria è “Regione Europea dello Sport”, Iren luce gas e servizi, società del Gruppo Iren, ribadisce il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva al fianco di Stelle nello Sport.