Calcio. Il Campionato Nazionale Libertas e il Memorial Valentino Persenda uniscono le forse

Tutto pronto a Savona e Varazze per il Campionato Nazionale di calcio Libertas a 11- 7 e 5 giocatori abbinato al Memorial Valentino “Roccia” Persenda, capitano e bandiera del Savona degli anni sessanta, in programma da oggi, venerdì 5 settembre 2025, a domenica 7 settembre. Il campo sportivo “Augusto Briano” del Santuario, ospita, domani, sabato 6 settembre, le finali del calcio a 11, in collaborazione con i Veterani dello sport di Savona, dove Valentino, insieme al fratello Mino. Dalle 10 si sfideranno la compagine over 18 dei Veterani Libertas Liguria ed i friulani del Cordenons, a seguire, alle 11,30, l’incontro tra il Sclaunicco, compagine del Friuli ed i savonesi de La Fortezza.

Nel pomeriggio a partire dalle 15,30 le finali. Stasera, venerdì 5 settembre, a partire dalle 19,30, al campo “Rondoni” di Savona, si giocano le finali del campionato di calcio a 7 Libertas over 18 e over 40. Per l’over 18 in campo Unvs Savona- La Fortezza, mentre per l’over 40 si contenderanno il tricolore Cantera Torre de Leon- Opens Sport. Il campo polisportivo dei Piani di Varazze, grazie alla fattiva collaborazione della società Celle-Varazze, ospiterà invece le finali del campionato over 18 a 5 giocatori. Si inizia domani, sabato 6 settembre, dalle 10 con le fasi eliminatorie, mentre domenica 7 settembre, dalle 10 le finali per il terzo posto e la finalissima. Otto le squadre al via. Nel girone A troviamo: Torriana (Friuli) New Team Nissena (Sicilia) Danieli Sporting C. (Friuli) Virtus Don Bosco (Liguria), nel secondo raggruppamento ci sono Pertegada (Friuli) Virtus Don Bosco 2 (Liguria) Virtus Don Bosco 3 (Liguria), Polisportiva Lomellina (Lombardia). La manifestazione curata dal responsabile calcio Libertas Liguria, Felicino Vaniglia, in collaborazione con la commissione tecnica nazionale Libertas composta da Tonino Daniele e Amabile Bonafede, e si avvale del patrocinio dei comuni di Savona e Varazze, Coni Liguria e Provincia di Savona.