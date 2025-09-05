Ad Albisola il primo raduno azzurro di Pallavolo Unificata Special Olympics

Nell'ambito della preparazione in vista della partecipazione alla 1° Coppa del Mondo di Pallavolo Unificata Special Olympics, che si svolgerà in Polonia, a Katowice, dal 5 all'8 ottobre, il giorno 6 settembre si svolgerà tra Albisola Superiore e Albissola Marina il primo raduno della nazionale femminile, che sarà guidata dalle coach Eleonora Ferrari, Valentina Nava e Mara Concari e che vedrà tra le convocate anche l'atleta albisolese Giulia Colombi (Eunike) e l'atleta partner del team ADSO Katia Cappelli.

La squadra svolgerà ad Albisola Superiore in mattinata, dalle 9:00 alle 12:00, un allenamento a porte aperte presso il PalaBesio, grazie alla disponibilità di Albisola Pallavolo, mentre ad Albissola Marina nel pomeriggio è previsto un allenamento su sabbia dalle 15:00 alle 16:00, presso il campo da beach volley della spiaggia Le Vele.

Il raduno, organizzato dal team Eunike asd, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Albisola Superiore e del Comune di Albissola Marina.

"Siamo davvero felici di poter ospitare le 12 giocatrici azzurre, provenienti da numerosi team italiani, che gareggeranno in Polonia con Kenya, Mongolia, Namibia, India, Serbia, Emirati Arabi Uniti e Ucraina. Si tratta di atlete e partner che da molti anni praticano la disciplina della Pallavolo Unificata, che vede schierate in campo persone con e senza disabilità intellettiva: sono certa che questa esperienza sarà indimenticabile per tutte noi" commenta l'Head Coach Eleonora Ferrari, anche referente del team Eunike. "Poter svolgere questi raduni è fondamentale non solo dal punto di vista tecnico ma anche per l'affiatamento della squadra. Invitiamo tutti ad assistere e a sostenere le nostre giocatrici".

Il team Special Olympics Italia sarà composto da Rebecca Brivio, Katia Cappelli, Caterina Cassano, Anna Chigioni, Sonia Ciboldi, Giulia Colombi, Giulia Gavardi, Tiziana Mantegazza, Gloria Nava, Valentina Onorati, Marta Piscitelli e Sara Ronchetti.