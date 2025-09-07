Pallacanestro Loano: al via le prove gratuite per le nuove leve

La Pallacanestro Loano invita bambini e ragazzi nati tra il 2014 e il 2020 a partecipare alle prove gratuite di minibasket, in programma il 16, 17 e 19 settembre, dalle 17.00 alle 18.45, presso il Palasport E. Garassini di Loano, in via Matteotti.

Per una migliore organizzazione è gradita la conferma di partecipazione:

Settore maschile: +39 375 5822564

Settore femminile: +39 349 6075218

Un’opportunità per conoscere da vicino la realtà della Pallacanestro Loano e iniziare un nuovo percorso sportivo.