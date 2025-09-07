Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Si parte, ben 10 partite per i gironi ponentini

Anche per le squadre di Prima Categoria è arrivato il momento di confrontarsi con le prime gare ufficiali.
Lo spettro territoriale parte come sempre dall'estremo ponente fino ad arrivare al comprensorio savonese.
Nel girone 1 appuntamento con Bordighera - Ventimiglia (ore 15:00) e Ospedaletti - Camporosso (ore 18:00).
Il girone 2 vedrà le prime tracce della nostra provincia con Andora - Oneglia, mentre la corazzata Virtus Sanremese inizierà il proprio percorso ospitando il Golfodianese (entrambe le gare alle 18:00).
Primo derby stagionale ingauno, invece, nel girone 3. Alle 17:30 fischio d'inizio al Riva per San Filippo Neri - Albingaunia, mentre mezz'ora più tardi, a pochi chilometri di distanza, prenderà il via Borghetto - Cisano.
Salto in valbormida con il girone 4: alle 18:00 in campo Altarese - Cengio e Dego - Quiliano & Valleggia.
Si torna sulla costa, infine, per il girone 5 con il derby tra Veloce e Speranza e Virtus Don Bosco - Sciarbo & Cogo.